Посольство України у хорватському Загребі зазнало пошкоджень внаслідок підземних поштовхів, що сколихнули країну вдень 29 грудня. Через землетрус половина столиці залишилась без світла, багато будівель зазнали пошкоджень.

Серед них – і будівля українського посольства. Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "РБК-Україна".

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В епіцентрі землетрусу завдано значної шкоди будівлям і комунікаціям. Будівля українського посольства також зазнала незначних пошкоджень. Співробітники не постраждали,

– наголосив він.

Водночас на фейсбук-сторінці відомства з’явилось повідомлення про ймовірність збереження подальших підземних поштовхів у Хорватії. Відтак, українців, які перебувають у цій країні просять уважно стежити за повідомленнями компетентних органів про розвиток сейсмологічної ситуації.

"Будьте обережні! Стежте за новинами! Намагайтеся не панікувати. У разі повторного поштовху, невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом. Уникайте перебування біля ліній електропередач, дерев!" – мовиться у повідомленні.

Що відомо про землетруси у Хорватії: коротко

Два дні поспіль, 28 – 29 грудня, у Хорватії трапилося кілька землетрусів.

Найсильніший трапився саме 29 грудня: сила поштовхів сягнула 6,2 бала.

Стихія призвела до масштабних руйнувань, половина хорватської столиці Загреба залишилась без світла.

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