Та всрал*сь мені ваша мова: українська тіктокерка спровокувала скандал – відео 18+

У тіктоці спалахнув черговий мовний скандал. У своєму відео блогерка з ніком maybe_lizaaaaa у грубій формі заявила, що не любить українську мову. За свою заяву дівчина вже опинилася у базі сайту "Миротворець".

На своїй сторінці у фейсбуці генерал-полковник Збройних Сил України Ігор Колєснік заявив що блогерку звуть Леоненко Ліза. Їй – 15 років.

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Та всрал*сь мені ваша мова (українська – 24 канал). Якщо людина не любить цю мову, то навіщо на ній розмовляти. Щоб ви розуміли наскільки я негативно ставлюся до української мови, я не буду дружити з тією людиною, яка розмовляє українською,

– заявила Леоненко.

Окрім того, тіктокерка наголосила, що її дуже дратує українська, особливо її звучання.

"Тому, маленькі патріотики зі своєї зал* пи та своїх сіл, від'*біться від мене, будь ласка. Тому що в Києві майже немає людей, які розмовляли б українською. Всі говорять російською і нікого це не**бе", – наголосила тіктокерка.

За даними сайту "Миротворець", Леоненко свідомо взяла участь в інформаційній спецоперації Росії (країни-агресора) проти України.

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