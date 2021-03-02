Українська влада витрачає на правосуддя багато податків. Цікаво, що правосуддя в європейських країнах коштує платниками податків дешевше, ніж українцям їхні скандальні суди.

Таку думку у своєму блозі висловив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. Він запевнив, що ухилитись від податку для українця – нереально.

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Кожен українець, який офіційно працює, платить державі:

податок на доходи фізичних осіб;

єдиний соціальний внесок;

військовий податок.

За словами Шабуніна, людина може стверджувати, що податок не платить – однак вона й не знає, що це за неї робить працедавець.

"Окремо від цих податків вже потім ми сплачуємо ще й ПДВ (20% зверху вартості покупок), а ще акцизи і збори, закладені в ціну товарів", – сказав він.

От в підсумку і набігає понад 4 тисячі доларів з однієї української родини. Якби цих податків не було, то ви б мали в кишенях додаткові 4 тисячі доларів на рік,

– зазначив Шабунін.

Водночас влада прикривається тим, що нібито українці ухиляються від податків – тому й немає "сервісу від держави". Насправді ж, за словами Шабуніна, жоден українець не може ухилитись.

"Від ПДВ і акцизів (зокрема, вони закладені в комуналку) нікуди ви не втечете", – підсумував він.

Довідка. Кожна людина може порахувати, скільки податків конкретно віддає державі. Це можна зробити на сайті cost.ua, обравши калькулятор "Рахунок від держави".

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