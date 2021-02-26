Українська політика – бочка з гі*ном, – Милованов

Тимофій Милованов порівняв українську політику з бочкою, наповненою фекаліями. Українці нібито не хочуть туди лізти, адже у бочці погано пахне, але сильно просять цю ситуацію змінити.

Про це радник керівника Офісу Президента та ексміністр економіки сказав у програмі "Перехресний допит". Так він відповів на запитання про те, чому заступник голови ОП Олег Татаров у політиці, попри його скандальні заяви у час Революції Гідності.

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"Українська політика – це бочка з гімном. До неї можна мати 2 підходи", – сказав Милованов.

За його словами, українці мають 2 шляхи:

"Стояти збоку і казати: "Фу, смердить, я туди не піду. Я – гарний, а ви зробіть так, щоб воно змінилось".

"Залізти у бочку і кожного дня намагатись змінити. І ти будеш сам тим смердіти, як всі інші".

Ексміністр розповів, що після Революції Гідності кілька років намагався стояти збоку і щось змінювати. Однак це не спрацювало.

"Я збудував Київську школу економіки. Я казав: "Ми змінимо". Запустили VoxCheck. Це на щось вплинуло? Вже перевірили сотні політиків – всі брешуть. Вони не перестали менше брехати. Такими прикладами ми переконались, що треба йти всередину і змінювати все, що можна", – розповів Милованов.