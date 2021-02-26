Українська політика – бочка з гі*ном, – Милованов
Тимофій Милованов порівняв українську політику з бочкою, наповненою фекаліями. Українці нібито не хочуть туди лізти, адже у бочці погано пахне, але сильно просять цю ситуацію змінити.
Джерело:24 канал
Про це радник керівника Офісу Президента та ексміністр економіки сказав у програмі "Перехресний допит". Так він відповів на запитання про те, чому заступник голови ОП Олег Татаров у політиці, попри його скандальні заяви у час Революції Гідності.
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"Українська політика – це бочка з гімном. До неї можна мати 2 підходи", – сказав Милованов.
За його словами, українці мають 2 шляхи:
- "Стояти збоку і казати: "Фу, смердить, я туди не піду. Я – гарний, а ви зробіть так, щоб воно змінилось".
- "Залізти у бочку і кожного дня намагатись змінити. І ти будеш сам тим смердіти, як всі інші".
Ексміністр розповів, що після Революції Гідності кілька років намагався стояти збоку і щось змінювати. Однак це не спрацювало.
"Я збудував Київську школу економіки. Я казав: "Ми змінимо". Запустили VoxCheck. Це на щось вплинуло? Вже перевірили сотні політиків – всі брешуть. Вони не перестали менше брехати. Такими прикладами ми переконались, що треба йти всередину і змінювати все, що можна", – розповів Милованов.
Що таке VoxCheck?Це факт-чек проєкт VoxUkraine. Його започаткували у січні 2016 року. Проєкт створений для того, аби перевіряти високопосадовців та опозиційних політиків. Аналітики та волонтери слухають усі виступи, заяви та дописи політиків. З них вибирають висловлювання, які можна перевірити, та працюють над ними.
VoxUkraine у 2017 році проаналізували цитати топ-20 українських політиків та склали рейтинг тих, хто найчастіше каже неправду. Лідерами стали Юлія Тимошенко, Вадим Рабінович та Юрій Бойко.
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