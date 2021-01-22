За сприяння провідних наукових мовних інститутів українська мова може стати офіційною в Європейському Союзі.

Українська мова – офіційна в ЄС: що відомо

Як зауважив у повноважений Верховної Ради з захисту державної мови Тарас Кремінь, зараз Україна веде перемовини з європейською асоціацією мовних інституцій. У підсумку Київ зможе отримати асоційоване членство до кінця 2021 року, повідомляє "Страна".

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Це посилить наші позиції на міжнародній арені, а також сприятиме її перспективному застосуванню як обов'язкової в країнах ЄС,

– зауважив Кремінь.

Також мовний обмбудсмен зазначив, що станом на 22 січня на його електронну адресу надійшли 186 скарг про порушення закону щодо забезпечення функціонування української мови як державної.

"Найбільше скарг надійшло з Києва. Здебільшого ці порушення стосуються вивісок, цінників не державною мовою, а також відсутності україномовних версій інтернет-магазинів", – констатував Кремінь.