Як зробити, щоб в Україні всі говорили українською: деталі лагідної українізації від Ткаченка
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що він – прихильник лагідної українізації. Так він зробив закид у бік попередньої української влади щодо закону про мову.
За словами Ткаченка, ухвалили рішення щодо закону про мову та її популяризацію. Але за ці роки нічого не було зроблено, а штрафи вже починають діяти. Тому у нього виникає питання: то що спочатку – кінь чи віз?
Зверніть увагу Як відновлюватимуть українську мову на Донбасі: Резніков розповів про плани
Деталі заяв Ткаченка про лагідну українізацію
Очільник Мінкульту зазначив, що стратегія чинної влади передбачає запровадження безкоштовних державних курсів, онлайн-навчання та інші шляхи промоції української мови.
"І коли люди побачать зацікавленість держави у тому, аби промотувати українську мову – жодні штрафи не будуть потрібними", – підкреслив міністр.
Як приклад він навів Канаду. Там урядовцям доплачують 25% за знання французької мови. Однак, за словами Ткаченка, українським чиновникам точно не треба платити за знання української.
"Це один із яскравих прикладів промотування в двомовній країні однієї з мов. І такі заходи слід здійснювати перед тим, як до якоїсь бабусі в їдальні підійде інспектор і скаже: зараз будемо перевіряти, чи знаєте ви українську мову та штрафуватимемо, якщо ні…", – зауважив Ткаченко.
Він додає, що така практика нівелює всі зусилля на українізацію. Адже достатньо 1 – 2 кейсів і заяв різних недалеких чиновників, що завтра людей штрафуватимуть на 3 тисячі гривень (чи навіть на 300 за їхньої зарплати). І це викличе відторгнення, а не бажання мову вивчати.
Так, у державі, безперечно, українська мова не просто має бути державною – вона має бути загальновживаною. Але шляхом наказу чи примусу (що ще гірше) це безуспішно,
– наголосив посадовець.
Як заохотити вчити українську тих, хто за 3 десятиліття не вивчив банальних фраз
На переконання Ткаченка, це комплексне питання, яке потребує й української мови на екрані, й української мови в книжка.
Його не можна вирішити за день чи два. Впродовж 30 років існування незалежної України у нас була різна політика щодо мови. Один президент важко говорив українською – і провадив проросійську політику. Інший – розмовляв вишуканою мовою, але – чи зробив щось для її популяризації?.. Послідовності у цьому процесі впродовж років ніколи не було,
– зауважив міністр.
Водночас він підкреслив, що закон про мову ухвалено. І Україна має послідовно рухатися вперед. Лагідно рухатися, аби всі розмовляли українською мовою.
Цікаво Обслуговування українською в кафе: скільки людей не підтримують рішення
Українська мова в Україні: головне
Поділитися новиною