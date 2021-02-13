Дезінформація щодо України: українці звернулися до уряду Іспанії через діяльність Шарія

Громада українців в Іспанії звернулася до уряду країни через антиукраїнську діяльність Анатолія Шарія. У зверненні організація просить також звернути увагу на підозріло високу купівельну спроможність блогера, який придбав коштовну віллу в Іспанії.

Організація оприлюднила текст звернення до міністра внутрішніх справ Фернандо Ґранде-Марласки іспанською та українською мовами у п'ятницю, 12 лютого.

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Деталі звернення українців

Організація підтримала рішення Володимира Зеленського ініціювати санкції проти каналів ZIK, NewsOne і "112 Україна".

Ми є свідками того, як ця пропаганда поширюється з початку війни на сході України. Наприклад, колишній журналіст, проросійський відеоблогер Шарій Анатолій, який зараз проживає в Іспанії, розміщує у своїх блогах відеозаписи з російською пропагандою проти всього українського,

– мовиться у листі.

Зверніть увагу! 2 лютого РНБО ввела санкції проти офіційного власника телеканалів ZIK, NewsOne та 112 Тараса Козака. Відомо, що медіа функціонують під керівництвом кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Більше про обмеження – читайте тут

Також українська спільнота зацікавилася походженням фінансування Шарія, яке "дозволяє йому мати таку високу купівельну спроможність". Вона попросила голову МВС Іспанії "звернути увагу на рід діяльності, який здійснюють відповідні люди, зокрема пан Шарій", та протидіяти поширенню дезінформації.

Зауважимо, що 10 лютого Анатолій та Ольга Шарії дали інтерв'ю іспанським журналістам, в якому заявили, що нібито постійно отримують погрози від українських неонацистів, яким немовби потурає українська влада. Шарій також повідомив, що минулого року проти нього в Україні відкрили шість кримінальних проваджень.

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Що відомо про Анатолія Шарія

Анатолій Шарій – це проросійський блогер , який відомий своїми "зашкварними" роликами на ютубі.

, який відомий своїми "зашкварними" роликами на ютубі. Раніше він опублікував карту України без тимчасово окупованого Криму. Через це на нього відкрили кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність України.

Через це на нього відкрили кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність України. Також Шарій заявляв, що саме Революція Гідності стала каталізатором російської агресії. Також одіозний блогер поширює кремлівські фейки про "громадянську війну на сході України".

про "громадянську війну на сході України". Верховний суд дозволив називати Шарія "кремлівським проєктом російських господарів". А все через те, що суд постановив, що ці слова є оціночним судженням, тож не можуть підлягати спростуванню.