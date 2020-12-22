Кожна сучасна економіка може будуватися лише на основі надійної та диверсифікованої енергетики. В Офісі Президента переконані, що українська енергетика має отримати правила гри, засновані на повазі до кожного з видів генерації та людей, які забезпечують роботу галузі.

Зростання рівня споживання та потреба у забезпеченні комфортного життя вимагає сталого розвитку енергетичного сектору. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Там зазначають, що українська енергетика пишається висококласними фахівцями. Однак протягом років у країні накопичувалися проблеми, які з часом провокували кризи.

В ОП наголошують, що таке ставлення до енергетики залишилось у минулому "разом зі збанкрутілими політиками, відповідальними за нього".

Енергетика України повинна отримати правила гри, засновані на повазі до кожного з видів генерації, а отже, і до всіх людей, які забезпечують роботу галузі,

– заявляють в Офісі Президента.

Що потрібно для змін в енергетиці

ефективні кроки із забезпечення стабільної фінансової дисципліни в енергетиці;

справжня увага до потреб підприємств цієї сфери без винятків і привілеїв.

У Зеленського уточнюють, що управління енергетикою має дати працівникам державних підприємств та бізнесу чітку перспективу на роки вперед.

Зверніть увагу! В Україні завершується будівництво першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження. Робота цього об'єкта забезпечить атомній генерації незалежність від будь-яких геополітичних примх. Держава зможе заощаджувати сотні мільйонів доларів щороку.