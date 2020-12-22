Українська енергетика повинна отримати правила гри, засновані на повазі, – ОП
Кожна сучасна економіка може будуватися лише на основі надійної та диверсифікованої енергетики. В Офісі Президента переконані, що українська енергетика має отримати правила гри, засновані на повазі до кожного з видів генерації та людей, які забезпечують роботу галузі.
Зростання рівня споживання та потреба у забезпеченні комфортного життя вимагає сталого розвитку енергетичного сектору. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Там зазначають, що українська енергетика пишається висококласними фахівцями. Однак протягом років у країні накопичувалися проблеми, які з часом провокували кризи.
В ОП наголошують, що таке ставлення до енергетики залишилось у минулому "разом зі збанкрутілими політиками, відповідальними за нього".
Енергетика України повинна отримати правила гри, засновані на повазі до кожного з видів генерації, а отже, і до всіх людей, які забезпечують роботу галузі,
– заявляють в Офісі Президента.
Що потрібно для змін в енергетиці
- ефективні кроки із забезпечення стабільної фінансової дисципліни в енергетиці;
- справжня увага до потреб підприємств цієї сфери без винятків і привілеїв.
У Зеленського уточнюють, що управління енергетикою має дати працівникам державних підприємств та бізнесу чітку перспективу на роки вперед.
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