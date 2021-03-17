Віртуальне засідання політичної підгрупи ТКГ зірвалось через участь у перемовинах так званої представниці "ДНР" Майї Пирогової. Вона засуджена в Україні за тероризм. Після протесту України Росія пообіцяла, що Пирогову з переговорів таки "приберуть".

Про участь терористки у засіданні повідомив представник Донецька в українській делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він зауважив, українська сторона одразу попередила, що не братиме участь у перемовинах за присутності Пирогової.

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Українська делегація покинула "віртуальне засідання"

Якби Москва та її маріонетки хотіли діалогу, вони б почули нас. Але почався звіт політичної підгрупи, а громадянка Пирогова сиділа разом з Ніканоровою, запрошеною з ОРДО,

– написав Гармаш.

Українці покинули "віртуальне засідання". ТКГ заслуховувала інші підгрупи, де терористки не було.

Росія готова усунути з переговорів Пирогову, – Арестович

Джерело: Інтерфакс-Україна

Згодом спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що Росія готова усунути Пирогову з переговорного процесу.

Вони (російська делегація – 24 канал) були розгублені, але заявили, якщо консультації в обох групах ТКГ вимагають відсутності певних осіб, таких "громадських експертів", то вони готові це зробити і розмовляти лише з українською стороною,

– наголосив Арестович.

Речник додав, що на переговорах можливо всяке, проте розмовляти з людьми, засудженими за тероризм, – неприпустимо.

Важливо Росіяни відверто брешуть, – Арестович про ставлення Кремля до плану щодо Донбасу