Українська делегація в ТКГ покинула засідання через участь терористки у перемовинах
Віртуальне засідання політичної підгрупи ТКГ зірвалось через участь у перемовинах так званої представниці "ДНР" Майї Пирогової. Вона засуджена в Україні за тероризм. Після протесту України Росія пообіцяла, що Пирогову з переговорів таки "приберуть".
Джерело:Фейсбук Сергія Гармаша
Про участь терористки у засіданні повідомив представник Донецька в українській делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він зауважив, українська сторона одразу попередила, що не братиме участь у перемовинах за присутності Пирогової.
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Українська делегація покинула "віртуальне засідання"
Якби Москва та її маріонетки хотіли діалогу, вони б почули нас. Але почався звіт політичної підгрупи, а громадянка Пирогова сиділа разом з Ніканоровою, запрошеною з ОРДО,
– написав Гармаш.
Українці покинули "віртуальне засідання". ТКГ заслуховувала інші підгрупи, де терористки не було.
Росія готова усунути з переговорів Пирогову, – Арестович
Джерело: Інтерфакс-Україна
Згодом спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що Росія готова усунути Пирогову з переговорного процесу.
Вони (російська делегація – 24 канал) були розгублені, але заявили, якщо консультації в обох групах ТКГ вимагають відсутності певних осіб, таких "громадських експертів", то вони готові це зробити і розмовляти лише з українською стороною,
– наголосив Арестович.
Речник додав, що на переговорах можливо всяке, проте розмовляти з людьми, засудженими за тероризм, – неприпустимо.
Важливо Росіяни відверто брешуть, – Арестович про ставлення Кремля до плану щодо Донбасу
Хто така Майя Пирогова?
Членкиня терористичної організації "ДНР", посібниця бойовиків, антиукраїнська пропагандистка. Так звана директорка "департаменту інформполітики Міністерства інформації" терористичної "ДНР". У 2018 році Пирогову заочно засудили в Україні до 10 років ув'язнення за тероризм.
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