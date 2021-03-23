Українська делегація в ТКГ бойкотуватиме засідання, якщо на ньому буде терористка

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Сергій Гармаш заявив, що українська делегація для участі у підгрупі ТКГ відмовиться від чергових переговорів. Це трапиться у тому разі, якщо Росія знову спробує долучити до них представницю бойовиків Майю Пирогову.
Представник окремих районів Донецької області в ТКГ наголосив, що в України не буде діалогу з Росією, якщо та знову долучатиме до засідання так звану "експертку".
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Росія знала про наше ставлення до Пирогової, проте ввела її до складу. Ми встали і покинули засідання. Я впевнений, що така ж позиція буде наступного разу, якщо Пирогова знову з'явиться,
– сказав політик.
Він додав: "Це як лакмусовий папірець щодо прагнення Росії вести діалог. Якщо вона вводитиме таких перемовників, які перебувають у розшуку в Україні, засуджені за терористичну діяльність, то, звичайно, діалогу не буде".
За словами Гармаша, спроби Росії залучити до переговорів "експертів" з окупованих територій є відповіддю на появу офіційних представників ОРДЛО, введених українською стороною.
"Росіяни намагаються вести діалог з нами, намагаються дійсно зобразити якийсь інклюзивний діалог. Хоча ми насправді не громадські експерти, ми офіційно представники ОРДЛО, у нас статус не експертів навіть, а, згідно з нотою МЗС, радників делегації", – пояснив Гармаш.
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Він пояснив, що своїми діями Росія намагається опустити статус українських представників ОРДЛО до рівня експертів.
Як тільки представниця бойовиків з'явилася на засіданні, українська делегація одразу покинула його. Водночас спікер делегації Олексій Арестович заявив, що Росія готова усунути її з переговорного процесу.