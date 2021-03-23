Сергій Гармаш заявив, що українська делегація для участі у підгрупі ТКГ відмовиться від чергових переговорів. Це трапиться у тому разі, якщо Росія знову спробує долучити до них представницю бойовиків Майю Пирогову.

Що заявив Гармаш

Представник окремих районів Донецької області в ТКГ наголосив, що в України не буде діалогу з Росією, якщо та знову долучатиме до засідання так звану "експертку".

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Росія знала про наше ставлення до Пирогової, проте ввела її до складу. Ми встали і покинули засідання. Я впевнений, що така ж позиція буде наступного разу, якщо Пирогова знову з'явиться,

– сказав політик.

Він додав: "Це як лакмусовий папірець щодо прагнення Росії вести діалог. Якщо вона вводитиме таких перемовників, які перебувають у розшуку в Україні, засуджені за терористичну діяльність, то, звичайно, діалогу не буде".

Чому Росія долучила Пирогову

За словами Гармаша, спроби Росії залучити до переговорів "експертів" з окупованих територій є відповіддю на появу офіційних представників ОРДЛО, введених українською стороною.

"Росіяни намагаються вести діалог з нами, намагаються дійсно зобразити якийсь інклюзивний діалог. Хоча ми насправді не громадські експерти, ми офіційно представники ОРДЛО, у нас статус не експертів навіть, а, згідно з нотою МЗС, радників делегації", – пояснив Гармаш.

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Він пояснив, що своїми діями Росія намагається опустити статус українських представників ОРДЛО до рівня експертів.

Пирогова на засіданні ТКГ: що відомо

Як тільки представниця бойовиків з'явилася на засіданні, українська делегація одразу покинула його. Водночас спікер делегації Олексій Арестович заявив, що Росія готова усунути її з переговорного процесу.