Очільником постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи стала народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Раніше українську делегацію очолювала інша "слуга" Єлизавета Ясько.

Призначення Мезенцевої на посаду голови делегації України в ПАРЄ: що відомо

Відповідне рішення українська делегація ухвалила 11 січня. Офіційна причина – перезавантаження з метою більшої ефективності делегації. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Перед Європою постали нові виклики, світ опинився в новій реальності. Тому наша делегація теж змінює і свої підходи і свою стратегію, щоб йти в ногу з часом і відповідати тим викликам, які постануть перед нашою країною та світом у 2021 році,

– підкреслила парламентарка.

За її словами, мовиться передусім про певну зміну парадигми делегації та зміну стратегічного підходу.

"Тож ми колективно вирішили, що реалізувати цю нову стратегію ми делегацією доручимо Марії Мезенцевій. Людині, яку вже добре знають і в ПАРЄ, і в інших делегаціях та дипломатичних колах, з якими вона активно взаємодіяла ще до Парламенту, займаючись міжнародною діяльністю", – наголосила Кравчук.

Одна із керівників "Слуги народу" додала:

Єлизавета Ясько і надалі залишається членом української делегації в ПАРЄ та членом комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ;

кандидатом на посаду віцепрезидента ПАРЄ обрали Олександра Мережка;

щодо Мезенцевої, то вона вже головує на засіданні делегації.

До речі! Зимова сесія ПАРЄ відбудеться з 25 по 28 січня. Асамблея, з-поміж іншого, повинна буде визначити свою позицію щодо зміни правил у зв'язку з резолюцією 2319 (2020). У документі затверджено процедуру реагування на серйозне порушення країною-учасницею її зобов'язань перед організацією.

Що про зміни в українські делегації в ПАРЄ каже Ясько

Парламентарка вважає, що її зняли з посади деякі колеги зі «Слуги народу» разом із представниками ОПЗЖ. Щодо перших, то у неї з ними виникли серйозні розбіжності. А причина тому – ті прониклися цінностями та діють методами, що є несумісним з її ідеалами та переконаннями. Про це Ясько написала у фейсбуці.

Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним країни-агресора. Раніше мені наполегливо радили переглянути свою думку щодо принципових для України питань та інакше голосувати в парламенті та в ПАРЄ. Я завжди відмовлялась, і ось вам відповідь,

– наголосила вона.

Зауважимо! Ясько очолила українську делегацію в ПАРЄ у вересні 2019 року. Тоді саме Мезенцева боролася з нею за посаду голови. Але після обговорення члени делегації відали перевагу Ясько. Крім того, першим заступником голови делегації тоді став представник "Батьківщини" Сергій Соболєв, ще одним заступником обрали представника "Голосу" Рустема Умерова.

Повний склад української делегації в ПАРЄ

Марина Бардіна, "Слуга народу"; Олександр Мережко, "Слуга народу"; Марія Мезенцева, "Слуга народу"; Леся Забуранна, "Слуга народу"; Сергій Кальченко, "Слуга народу"; Єлизавета Ясько, "Слуга народу"; Юлія Овчинникова, "Слуга народу"; Юлія Льовочкіна, "Опозиційна платформа – За життя"; Сергій Соболєв, "Батьківщина"; Олексій Гончаренко, "Європейська Солідарність"; Леся Василенко, "Голос"; Дмитро Лубинець, депутатська група "За майбутнє".

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Хто така Марія Мезенцева: коротка біографія