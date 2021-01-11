Українська делегація в ПАРЄ отримала нового керівника: Мезенцева замінила Ясько
Очільником постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи стала народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Раніше українську делегацію очолювала інша "слуга" Єлизавета Ясько.
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Відповідне рішення українська делегація ухвалила 11 січня. Офіційна причина – перезавантаження з метою більшої ефективності делегації. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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Перед Європою постали нові виклики, світ опинився в новій реальності. Тому наша делегація теж змінює і свої підходи і свою стратегію, щоб йти в ногу з часом і відповідати тим викликам, які постануть перед нашою країною та світом у 2021 році,
– підкреслила парламентарка.
За її словами, мовиться передусім про певну зміну парадигми делегації та зміну стратегічного підходу.
"Тож ми колективно вирішили, що реалізувати цю нову стратегію ми делегацією доручимо Марії Мезенцевій. Людині, яку вже добре знають і в ПАРЄ, і в інших делегаціях та дипломатичних колах, з якими вона активно взаємодіяла ще до Парламенту, займаючись міжнародною діяльністю", – наголосила Кравчук.
Одна із керівників "Слуги народу" додала:
- Єлизавета Ясько і надалі залишається членом української делегації в ПАРЄ та членом комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ;
- кандидатом на посаду віцепрезидента ПАРЄ обрали Олександра Мережка;
- щодо Мезенцевої, то вона вже головує на засіданні делегації.
Що про зміни в українські делегації в ПАРЄ каже Ясько
Парламентарка вважає, що її зняли з посади деякі колеги зі «Слуги народу» разом із представниками ОПЗЖ. Щодо перших, то у неї з ними виникли серйозні розбіжності. А причина тому – ті прониклися цінностями та діють методами, що є несумісним з її ідеалами та переконаннями. Про це Ясько написала у фейсбуці.
Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним країни-агресора. Раніше мені наполегливо радили переглянути свою думку щодо принципових для України питань та інакше голосувати в парламенті та в ПАРЄ. Я завжди відмовлялась, і ось вам відповідь,
– наголосила вона.
Повний склад української делегації в ПАРЄ
- Марина Бардіна, "Слуга народу";
- Олександр Мережко, "Слуга народу";
- Марія Мезенцева, "Слуга народу";
- Леся Забуранна, "Слуга народу";
- Сергій Кальченко, "Слуга народу";
- Єлизавета Ясько, "Слуга народу";
- Юлія Овчинникова, "Слуга народу";
- Юлія Льовочкіна, "Опозиційна платформа – За життя";
- Сергій Соболєв, "Батьківщина";
- Олексій Гончаренко, "Європейська Солідарність";
- Леся Василенко, "Голос";
- Дмитро Лубинець, депутатська група "За майбутнє".
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Хто така Марія Мезенцева: коротка біографія
- Народилася вона в 1989 році в Харкові.
- У 2019 році її обрали народною депутаткою XI скликання у 168 окрузі в Харкові. Йшла вона на вибори як безпартійна, однак висувала її "Слуга народу".
- У парламенті вона також представляє пропрезидентську політсилу. Водночас є заступницею голови Комітету Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
- До цього була депутаткою Харківської міськради VII скликання від "Самопомочі". Там входила до складу постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проектів.
- У 2008 – 2010 роках Мезенцева працювала менеджером з відповідності в Альянсі європейських консерваторів та реформістів (Брюссель, Бельгія). І була лобісткою з українських питань в Європейському парламенті.
- 12 грудня 2019 року увійшла до складу Міжфракційного об'єднання "Гуманна країна", створеного за ініціативи UAnimals для популяризації гуманістичних цінностей та захисту тварин від жорстокості.
- Щодо освіти, то у 211 році Мезенцева закінчила магістратуру з відзнакою Харківського національного університету імені Каразіна (спеціальність "Міжнародні економічні відносини, референт-перекладач з англійської мови"). А за рік здобула ступінь магістра з міжнародних відносин та міжнародного права британського Кентського університету (факультет політики і міжнародних відносин).
- Є багаторазовою чемпіонкою України з сучасних танців і володаркою нагороди "Обдаровані діти Харківщини".
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