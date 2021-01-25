Українська делегація оскаржила повноваження Росії у ПАРЄ

25 січня 2021 , 13:14
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Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження делегації Росії. Це зробили 25 січня під час відкриття зимової сесії у Страсбурзі, коли відбувається формальне затвердження повноважень національних делегацій.

Джерело: телеграм нардепа Олексія Гончаренка

Ініціювали процедуру українські депутати та парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії.

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Українська делегація в ПАРЄ щойно оскаржила повноваження делегації Росії в Асамблеї,
– написав нардеп.

Цю інформацію підтвердили у ПАРЄ, уточнивши на сторінці у твітері, що ініціативу України підтримали 38 членів Асамблеї з 5 різних делегацій.

Вірчі грамоти російської делегації були оскаржені на істотних підставах – порушення базисів Ради Європи… Асамблея обговорить цю проблему пізніше на цьому тижні,
– мовиться у дописі.

Що відбуватиметься далі

  • Питання по російській делегації передадуть на розгляд моніторингового чи регламентного комітету ПАРЄ.
  • У своїй резолюції комітет може рекомендувати Асамблеї підтвердити повноваження Росії, не підтвердити їх або підтвердити з обмеженнями.

Росію вже позбавляли права голосу

  • У квітні 2014 року після анексії Криму російську делегацію вже позбавляли права голосу.
  • Зі свого боку росіяни відмовилися брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила сплачувати свою частку внеску до бюджету Ради Європи.
  • У січні 2020 року російській делегації повернули повноваження у повному обсязі.
Зверніть увагу! Цьогорічна зимова сесія ПАРЄ відбувається 25 –29 січня у "гібридному" форматі. Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи прибула до Страсбурга повним складом. Які дискусії відбудуться під час сесії ПАРЄ – читайте за посиланням.