Українська делегація оскаржила повноваження Росії у ПАРЄ

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження делегації Росії. Це зробили 25 січня під час відкриття зимової сесії у Страсбурзі, коли відбувається формальне затвердження повноважень національних делегацій.
Джерело: телеграм нардепа Олексія Гончаренка
Ініціювали процедуру українські депутати та парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії.
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Українська делегація в ПАРЄ щойно оскаржила повноваження делегації Росії в Асамблеї,
– написав нардеп.
Цю інформацію підтвердили у ПАРЄ, уточнивши на сторінці у твітері, що ініціативу України підтримали 38 членів Асамблеї з 5 різних делегацій.
Вірчі грамоти російської делегації були оскаржені на істотних підставах – порушення базисів Ради Європи… Асамблея обговорить цю проблему пізніше на цьому тижні,
– мовиться у дописі.