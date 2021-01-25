Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження делегації Росії. Це зробили 25 січня під час відкриття зимової сесії у Страсбурзі, коли відбувається формальне затвердження повноважень національних делегацій.

Джерело: телеграм нардепа Олексія Гончаренка Ініціювали процедуру українські депутати та парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії. Раніше Україна в ПАРЄ: Мезенцева розповіла про позицію української делегації щодо Росії Українська делегація в ПАРЄ щойно оскаржила повноваження делегації Росії в Асамблеї,

– написав нардеп. Що відбуватиметься далі Питання щодо російської делегації передадуть на розгляд моніторингового чи регламентного комітету ПАРЄ. У своїй резолюції комітет може рекомендувати Асамблеї підтвердити повноваження, не підтвердити їх або підтвердити з обмеженнями.