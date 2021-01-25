Українська делегація оскаржила повноваження Росії у ПАРЄ
Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження делегації Росії. Це зробили 25 січня під час відкриття зимової сесії у Страсбурзі, коли відбувається формальне затвердження повноважень національних делегацій.
Джерело: телеграм нардепа Олексія Гончаренка
Ініціювали процедуру українські депутати та парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії.
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Українська делегація в ПАРЄ щойно оскаржила повноваження делегації Росії в Асамблеї,
– написав нардеп.
Що відбуватиметься далі
Питання щодо російської делегації передадуть на розгляд моніторингового чи регламентного комітету ПАРЄ. У своїй резолюції комітет може рекомендувати Асамблеї підтвердити повноваження, не підтвердити їх або підтвердити з обмеженнями.
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