Українські правоохоронці затримали жінку – громадянку України, яка перевозила з Йорданії велику партію заборонених таблеток – майже 70 тисяч штук. Їх використовують аби робити наркотики – амфетамін.

Контрабандистку заарештували без права внесення застави. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Жінці загрожує тривалий тюремний строк – від 10 до 12 років.

Вилучені заборонені таблетки / Фото Офісу генпрокурора

На митниці експерт одразу встановив, що це за "товар" / Фото Офісу генпрокурора

Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що на Київщині поліція штурмом узяла лабораторію, в якій виробляли наркотики – вилучили "товар" на суму яка становить майже 10 мільйонів гривень.