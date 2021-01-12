Українку Олену Семеняку позбавили стипендії у Віденському інституті гуманітарних наук. Це зробили через її зв'язки з українським праворадикальним рухом "Азов".

Ректорка установи Шаліні Рандерія зауважила, що інститут завжди підтримував ліберальні демократичні цінності. Про це повідомили на сайті Vice.

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Дії Семеняки засудили

За її словами, вищий навчальний заклад – проти всіх форм тоталітарного мислення.

Інститут абсолютно засуджує та дистанціює себе від правих екстремістських заяв та дій Олени Семеняки,

– зазначила Рандерія.

Хто така Оксана Семеняка

Семеняка повинна була отримувати 1 800 євро щомісячної стипендії на її дослідницький проєкт. Програма повинна була діяти до червня.

"Орвелльське: міжнародний секретар неонацистського "Національного корпусу" – цивільного крила "Азову" в Україні – зараз є молодшим запрошеним стипендіатом за програмою європейського діалогу в Інституті гуманітарних наук у Відні", – написав 11 січня академік канадського Університету Оттави Іван Катчановський.

Orwellian: International secretary of #neonazi National Corps, civilian wing of Azov in #Ukraine, is now Junior Visiting Fellow in Ukraine in European Dialogue program at Institute for Human Sciences in Vienna. She joins there Ivan Krastev & Timothy Snyder https://t.co/65c5iuykev — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) January 10, 2021

Подорож для просування "Азову"

Аналітик-розвідниця безпекової компанії Soufan Group Моллі Сальцкоґ заявила, що Семеняка:

подорожувала Європою для просування "Азову" та його геополітичних цілей;

закликала іноземців приєднатися до руху;

виступала на європейських конференціях разом із найвідомішими ідеологами екстремістського руху за транснаціональне домінування білих.

Позиція студентки

Водночас Семеняка заперечила, що є ультраправою активісткою. Вона відзначила, що намагалася збудувати солідарність проти російської агресії в Європі.

Зазначимо! Партія "Національний корпус" і її напіввоєнізоване крило "Національні дружини" належать до так званого "Азовського руху". Його започаткувала частина радикально налаштованих колишніх бійців нинішнього окремого загону спеціального призначення Національної гвардії.

"Я розумію, що IWM найперше повинен турбуватися про свою репутацію та академічну відповідальність. І оскільки моя інформаційна підтримка слабша, ніж у тих, хто свідомо чи несвідомо звинувачує мене в ультраправій активності, моє перебування в інституті може зашкодити його доброму імені", – додала дівчина.

Що відомо про "Азов": коротко