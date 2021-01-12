Через зв'язки з "Азовом": українку позбавили стипендії у Віденському інституті
Українку Олену Семеняку позбавили стипендії у Віденському інституті гуманітарних наук. Це зробили через її зв'язки з українським праворадикальним рухом "Азов".
Ректорка установи Шаліні Рандерія зауважила, що інститут завжди підтримував ліберальні демократичні цінності. Про це повідомили на сайті Vice.
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Дії Семеняки засудили
За її словами, вищий навчальний заклад – проти всіх форм тоталітарного мислення.
Інститут абсолютно засуджує та дистанціює себе від правих екстремістських заяв та дій Олени Семеняки,
– зазначила Рандерія.
Хто така Оксана Семеняка
Семеняка повинна була отримувати 1 800 євро щомісячної стипендії на її дослідницький проєкт. Програма повинна була діяти до червня.
"Орвелльське: міжнародний секретар неонацистського "Національного корпусу" – цивільного крила "Азову" в Україні – зараз є молодшим запрошеним стипендіатом за програмою європейського діалогу в Інституті гуманітарних наук у Відні", – написав 11 січня академік канадського Університету Оттави Іван Катчановський.
Подорож для просування "Азову"
Аналітик-розвідниця безпекової компанії Soufan Group Моллі Сальцкоґ заявила, що Семеняка:
- подорожувала Європою для просування "Азову" та його геополітичних цілей;
- закликала іноземців приєднатися до руху;
- виступала на європейських конференціях разом із найвідомішими ідеологами екстремістського руху за транснаціональне домінування білих.
Позиція студентки
Водночас Семеняка заперечила, що є ультраправою активісткою. Вона відзначила, що намагалася збудувати солідарність проти російської агресії в Європі.
"Я розумію, що IWM найперше повинен турбуватися про свою репутацію та академічну відповідальність. І оскільки моя інформаційна підтримка слабша, ніж у тих, хто свідомо чи несвідомо звинувачує мене в ультраправій активності, моє перебування в інституті може зашкодити його доброму імені", – додала дівчина.
Що відомо про "Азов": коротко
- "Азов" почав свій шлях 2014 року як добровольчий батальйон, потім полк. Також він брав участь у низці важливих боїв проти гібридної агресії Росії на сході України.
- Також "Нацкорпус" брав участь в акціях протесту "Ні капітуляції" 2019 року. Партія разом із аграріями протестувала проти відкриття ринку землі та земельної реформи.
- Свою ідеологію партія окреслює як націократія, а політологи зараховують її до крайніх правих організацій.
- Навесні 2019 року в доповіді Державного департаменту США щодо прав людини "Національний корпус" визнали "групою ненависті", яка вчиняла довільні затримання людей із очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювала напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти.
- Американські конгресмени визнали полк "Азов" терористичною організацією. Але насправді організація не має відношення до тероризму.
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