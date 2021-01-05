Для Військово-Морських Сил ЗСУ побудують нові бази. Вони будуть розташовані в Очакові, Бердянську та порту "Південний", що на Одещині.

Крім того, в Україні з'явиться плавучий причал. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Важливо Українські ВМС вже очікують американські "Айленди"

За його словами, у 2020 році ВМС ЗСУ від інших державних структур отримали гідротехнічні споруди й землю на узбережжі для будівництва військово-морських баз поблизу Очакова та у Бердянську.

Поки можу сказати, що в районі Очакова буде головна база. У Бердянську на Азовському морі вже проведено деякі роботи з розчищення й підготовки території під будівництво,

– розповів Неїжпапа.

Він додав, що завдяки кредиту від Великої Британії можна буде, зокрема, розвивати берегову інфраструктуру майбутньої бази "Схід" та головної бази.

Що відомо про плавучий причал