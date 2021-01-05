В Україні з'являться нові бази та плавучий причал для дивізіону патрульних катерів
Для Військово-Морських Сил ЗСУ побудують нові бази. Вони будуть розташовані в Очакові, Бердянську та порту "Південний", що на Одещині.
Крім того, в Україні з'явиться плавучий причал. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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За його словами, у 2020 році ВМС ЗСУ від інших державних структур отримали гідротехнічні споруди й землю на узбережжі для будівництва військово-морських баз поблизу Очакова та у Бердянську.
Поки можу сказати, що в районі Очакова буде головна база. У Бердянську на Азовському морі вже проведено деякі роботи з розчищення й підготовки території під будівництво,
– розповів Неїжпапа.
Він додав, що завдяки кредиту від Великої Британії можна буде, зокрема, розвивати берегову інфраструктуру майбутньої бази "Схід" та головної бази.
Що відомо про плавучий причал
- Його побудували ще у 2020 році за 23 мільйони гривень. Очікується, що плавучий причал розмістять у порту "Південний".
- Споруда з надміцного бетону на воді має 57 метрів завдовжки, що дозволить збільшити кількість кораблів, які зможуть там базуватися.
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