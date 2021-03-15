В Україні 15 березня почали працювати окружні прокуратури. Їх створили внаслідок третього етапу реформи органів Генпрокуратури. У нових відомствах працюватимуть люди, які успішно пройшли всі етапи тестування.

Перелік та територіальна юрисдикція окружних прокуратур визначені наказами генпрокурорки Ірини Венедіктової.

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Що відомо про нові прокуратури

В системі органів прокуратури функціонуватиме 181 окружна прокуратура та 30 спеціалізованих. Зокрема, у військовій та оборонній сфері.

Вони замінять 155 місцевих прокуратур та 30 військових прокуратур гарнізонів.

Скільки нових прокуратур вже працюють

У Києві почали роботу 10 окружних прокуратур. Як пише "Українська правда", 15 березня очільник Київської міської прокуратури Олег Кіпер та його заступники представили очільників нових відомств.

Він розповів, що у двох районах столиці прокурорів перепризначали. Крім того, були й нові.

Що розповіла Венедіктова

Генпрокурорка наголосила на завершенні великого етапу кадрового очищення та трансформації органів прокуратури.

При визначенні кількості окружних прокуратур та їх територіального розташування враховувались результати діяльності органів прокуратури з реалізації передбачених законодавством функцій і повноважень,

– зауважила Венедіктова.

Крім того, посадовиця теж підтвердила, що серед призначених керівниками прокуратур – 100% успішно пройшли атестацію в рамках нашої реформи.