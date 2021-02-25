В Україні з'явиться Конгрес місцевих і регіональних влад: як це вплине на життя українців
В Україні у 2021 році з'явиться Конгрес місцевих і регіональних влад. Його створення ініціював Володимир Зеленський. Український конгрес створять за аналогією до Конгресу Ради Європи.
Джерело:Офіс Президента
За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, Конгрес представлятиме інтереси українців.
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Конгрес стане майданчиком для обговорень місцевих проблем на найвищому рівні, задля пошуку ефективних рішень,
– заявив Єрмак.
Що сказав Зеленський
Пріоритетом для Конгресу стане підготовка Муніципального кодексу України.
"Відносини між центром та громадами мають стати абсолютно новими, я б сказав – якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими та дієвими. Задля цього ми створюємо Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Він стане майданчиком для діалогу та рішень", – наголосив Зеленський.
Президент зауважив: Конгрес має проявляти реальну ефективність, а не лише існувати на паперах.
За словами Зеленського, наразі є різні бачення та різні моделі Муніципального кодексу України.
Мета кодексу
- Сприяти розвитку окремих регіонів;
- забезпечити зміцнення унітарної, неподільної України.
Зеленський наголосив: вкрай важливо зрозуміти, що "центральна і місцева влада – не конкуренти й не суперники, а партнери та одна команда".
Що відомо про Конгрес місцевих і регіональних влад
- Конгрес місцевих і регіональних влад формуватиме президія. Її очільником буде Президент України. Окрім того, до неї увійдуть найвищі посадові особи держави, а також палати місцевих влад і палати регіонів.
- Ці палати зможуть самостійно обрати своїх лідерів. У президію Конгресу вони делегуватимуть по 3 представників.
- Засідання президії Конгресу відбуватиметься щомісяця. Палати збиратимуться щокварталу. Загальне засідання Конгресу призначатимуть раз у 6 місяців.
Що Зеленський розповів про децентралізацію
- Щоб успішно завершити процес децентралізації, необхідно внести зміни до Конституції України.
- Нарешті децентралізація не імітується, а успішно реалізовується.
- Рівень життя українців безпосередньо залежить від рівня взаємодії між органами влади.
- Наразі влада зробила все можливе, щоб створити "спроможні громади, які зможуть вирішувати більшість питань свого сьогодення і нашого з вами майбутнього".
- Станом на 2021 рік вже вдалося запровадити нову систему районів, а також – впорядкувати розподіл повноважень між районами та громадами. Тепер громади отримали гроші, повноваження та необхідні ресурси.
- Центральна влада продовжує роботу над проєктом "Велике будівництво".
- Остаточна децентралізація ще не завершена.
- Наразі є низка пріоритетів. Зокрема, ліквідувати місцеві адміністрації.
- Також необхідно розробити та ухвалити акти, які "врахують специфіку самоврядування у міських громадах і дадуть містам імпульс та можливості для розвитку".
- Окрім того, необхідно розробити та ухвалити законодавство про місцеві референдуми.
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