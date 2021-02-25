В Україні у 2021 році з'явиться Конгрес місцевих і регіональних влад. Його створення ініціював Володимир Зеленський. Український конгрес створять за аналогією до Конгресу Ради Європи.

За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, Конгрес представлятиме інтереси українців.

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Конгрес стане майданчиком для обговорень місцевих проблем на найвищому рівні, задля пошуку ефективних рішень,

– заявив Єрмак.

Що сказав Зеленський

Пріоритетом для Конгресу стане підготовка Муніципального кодексу України.

"Відносини між центром та громадами мають стати абсолютно новими, я б сказав – якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими та дієвими. Задля цього ми створюємо Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Він стане майданчиком для діалогу та рішень", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив: Конгрес має проявляти реальну ефективність, а не лише існувати на паперах.

За словами Зеленського, наразі є різні бачення та різні моделі Муніципального кодексу України.

Мета кодексу

Сприяти розвитку окремих регіонів;

забезпечити зміцнення унітарної, неподільної України.

Зеленський наголосив: вкрай важливо зрозуміти, що "центральна і місцева влада – не конкуренти й не суперники, а партнери та одна команда".

Що відомо про Конгрес місцевих і регіональних влад

Конгрес місцевих і регіональних влад формуватиме президія. Її очільником буде Президент України. Окрім того, до неї увійдуть найвищі посадові особи держави, а також палати місцевих влад і палати регіонів.

Ці палати зможуть самостійно обрати своїх лідерів. У президію Конгресу вони делегуватимуть по 3 представників.

Засідання президії Конгресу відбуватиметься щомісяця. Палати збиратимуться щокварталу. Загальне засідання Конгресу призначатимуть раз у 6 місяців.

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