В Україні вже у 2021 році створять Агентство оборонних технологій. Займатиметься воно, зокрема, розробкою перспективних зразків збройної військової техніки.

Про це 6 січня повідомив віцепрем'єр-міністр Олег Уруський – під час візиту до об'єднання виробників озброєння та військової техніки "Ліга оборонних підприємств України", пише Інтерфакс-Україна.

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У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості анонсували майбутнє об'єднання з "Лігою оборонних підприємств України". Це створить необхідні умов для державних та приватних компаній.

Закон про оборонні закупівлі

Крім цього, Уруський запевнив, що Кабмін уважно стежить за імплементацією закону України "Про оборонні закупівлі". Попередньо планується, що він зможе запрацювати вже у січні 2021 року.

Зауважимо, що цей закон набув чинності 1 січня 2021 року. Але для його коректного впровадження на рівні уряду треба ухвалити ще пакет документів, за які відповідає Мінстратегпром.

У відомстві також заявили, що уже завершено обробку "Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України".

Довідка. Уруський очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості у липні 2020 року. Раніше такого відомства не було.