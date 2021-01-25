Зеленський звернувся до українців: підбив підсумки локдану та анонсував вакцинацію

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із завершенням локдауну. Також очільник держави розповів про ковідну ситуацію. І вона, за його словами, тішить. Крім того, він заявив, що вже в лютому почнеться вакцинація.

Джерело: Офіс Президента України

Зеленський подякував українцям за відповідальне ставлення до карантинних заходів під час локдауну. За його словами, завдяки свідомості, уважності та дисципліні громадян Україна змогла досягти гарних результатів.Жорсткі карантинні обмеження завершилися в Україні опівночі 25 січня.

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Основні тези зі звернення Зеленського

Про ситуацію з коронавірусом

На відміну від багатьох європейських країн, після зимових свят в Україні не сталося спалаху інфекції.

За час локдауну тих, хто одужав, були більше ніж тих, хто захворів.

Український владі вдалося в декілька разів зменшити кількість тих, хто захворів, якщо порівнювати з періодом щоденних антирекордів (листопад 2020 року).

Загалом ситуація є стабільною, контрольованою та не такою загрозливою, як навесні.

Про забезпечення ліжками в лікарнях

Ввели 14 тисяч додаткових ліжок. Загалом сьогодні їх – майже 70 тисяч. 70% із них є вільними. Понад 80% ліжкомісць по країні забезпечено киснем.

Про локдаун

Він виправдав себе.

Локдаун в Україні був достатньо коротким за часом і достатньо ліберальним.

Якщо порівнювати з іншими країнами Європи, в Україні не закривали міста, діяв громадський транспорт, не було режиму надзвичайного стану або комендантської години.

Про допомогу українцям

Майже пів мільйона українців отримали пряму допомогу на суму 8 тисяч гривень.

Загалом було виплачено понад 3,6 мільярда гривень.

Це вперше в історії незалежної України, коли в період кризи спрямували гроші на пряму допомогу підприємцям і їхнім працівникам.

Про вакцинацію

Вже у лютому почнеться вакцинація.

Незабаром до України має надійти 1 мільйон доз вакцини від провідної міжнародної компанії.

Ім'я компанії він не назвав. Але пообіцяв оприлюднити деталі найближчим часом.

Але, будь-ласка, нумо не розслаблятися. Завершення локдауну не означає завершення війни з COVID-19. Дуже Вас прошу, продовжуйте дотримуватися правил безпеки: носіть маски, дезинфікуйе руки, тримайте дистанцію. А за наявності симптомів звертайтеся до сімейного лікаря. Бажаю всім міцного здоровя та хорошого імунітету. Бережімо себе,

– підсумував Зеленський.

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Що на Україну очікує після локдауну

Зараз вся країна – в помаранчевій карантинній зоні.

Далі протягом 7 – 10 днів у МОЗ проаналізують ситуацію.

Якщо не буде спалаху, країна перейде до адаптивного карантину. Він передбачає поділ території України на 4 епідеміологічні зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену.

Найлегші карантинні обмеження будуть у зеленій зоні, а найбільш суворі – у червоній.

Карантин після локдауну / Інфографіка Кабміну