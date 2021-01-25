В Україні завершився локдаун: Зеленський звернувся до українців і анонсував вакцинацію
Президент України Володимир Зеленський привітав українців із завершенням локдауну. Також очільник держави розповів про ковідну ситуацію. І вона, за його словами, тішить.
Джерело: Офіс Президента України
Зеленський подякував українцям за відповідальне ставлення до карантинних заходів під час локдауну. Жорсткі карантинні обмеження завершилися в Україні опівночі 25 січня.
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