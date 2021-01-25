Президент України Володимир Зеленський привітав українців із завершенням локдауну. Також очільник держави розповів про ковідну ситуацію. І вона, за його словами, тішить.

Джерело: Офіс Президента України Зеленський подякував українцям за відповідальне ставлення до карантинних заходів під час локдауну. Жорсткі карантинні обмеження завершилися в Україні опівночі 25 січня. До теми По всій Україні почала діяти помаранчева зона карантину: які обмеження Завершення локдауну: дивіться відеозвернення Зеленського Новина доповнюється