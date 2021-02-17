В Україні зросте допомога тяжкохворим дітям: на скільки

Джерело:Офіс Президента
В Україні зросте допомога тяжкохворим дітям. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 17 лютого.
Закон набуде чинності вже у 2022 році.
Актуально Зеленський доповнив список керівних посад, які треба з ним погоджувати
Розмір допомоги становитиме 2 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Станом на 2021 рік прожитковий мінімум для дітей до 6 років становить 1921 гривень, від 6 до 18 років – 2395.
Окрім того, допомогу також отримають діти, які важко травмувалися, потребують трансплантації органа або паліативної допомоги.