В Україні зросте допомога тяжкохворим дітям: на скільки

В Україні зросте допомога тяжкохворим дітям. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 17 лютого.

Закон набуде чинності вже у 2022 році.

Актуально Зеленський доповнив список керівних посад, які треба з ним погоджувати

Розмір допомоги становитиме 2 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Станом на 2021 рік прожитковий мінімум для дітей до 6 років становить 1921 гривень, від 6 до 18 років – 2395.

Допомогу отримуватимуть діти:

які страждають від перинатальних уражень нервової системи;

з тяжкими вродженими вадами розвитку;

які хворіють рідкісні орфанні захворювання;

які борються з онкологічними захворюванням;

які страждають від онкогематологічних захворювань;

з ДЦП;

з тяжкими розладами психіки;

з цукровим діабетом І типу;

з гострими або хронічними захворювання нирок ІV ступеня.

Окрім того, допомогу також отримають діти, які важко травмувалися, потребують трансплантації органа або паліативної допомоги.