В Україні зросте допомога тяжкохворим дітям: на скільки
В Україні зросте допомога тяжкохворим дітям. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 17 лютого.
Джерело:Офіс Президента
Закон набуде чинності вже у 2022 році.
Актуально Зеленський доповнив список керівних посад, які треба з ним погоджувати
Розмір допомоги становитиме 2 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Станом на 2021 рік прожитковий мінімум для дітей до 6 років становить 1921 гривень, від 6 до 18 років – 2395.
Допомогу отримуватимуть діти:
- які страждають від перинатальних уражень нервової системи;
- з тяжкими вродженими вадами розвитку;
- які хворіють рідкісні орфанні захворювання;
- які борються з онкологічними захворюванням;
- які страждають від онкогематологічних захворювань;
- з ДЦП;
- з тяжкими розладами психіки;
- з цукровим діабетом І типу;
- з гострими або хронічними захворювання нирок ІV ступеня.
Окрім того, допомогу також отримають діти, які важко травмувалися, потребують трансплантації органа або паліативної допомоги.
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