Зони повертаються: в Україні введуть адаптивний карантин

Максим Степанов заявив, що в Україні знову введуть адаптивний карантин. Це відбудеться орієнтовно через 1,5 тижня після закінчення локдауна 25 січня.
Однак наразі Україна житиме в умовах помаранчевої зони. Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
Актуально Вдалося стабілізувати ситуацію, – Степанов про локдаун в Україні
Зараз ми повертаємося в режим, в якому ми жили до 8 січня. Потім 7 – 10 днів дивимося, як змінилася ситуація по регіонах і далі вводимо адаптивний карантин,
– наголосив Степанов.