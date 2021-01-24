Зони повертаються: в Україні введуть адаптивний карантин
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Максим Степанов заявив, що в Україні знову введуть адаптивний карантин. Це відбудеться орієнтовно через 1,5 тижня після закінчення локдауна 25 січня.
Однак наразі Україна житиме в умовах помаранчевої зони. Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
Актуально Вдалося стабілізувати ситуацію, – Степанов про локдаун в Україні
Зараз ми повертаємося в режим, в якому ми жили до 8 січня. Потім 7 – 10 днів дивимося, як змінилася ситуація по регіонах і далі вводимо адаптивний карантин,
– наголосив Степанов.
Що відомо про адаптивний карантин
- Адаптивний карантин передбачає поділ території України на 4 епідеміологічні зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену.
- Для кожної із зон передбачені свої карантинні обмеження.
- Найсуворіші обмеження у червоній зоні. Тоді певний населений пункт фактично живе у режимі локдауну.
- Зазвичай карантинні зони встановлювали на 14 діб.
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