Рада попередньо підтримала збільшення штрафів за порушення пожежної безпеки
Верховна Рада 26 січня попередньо підтримала законопроєкт про збільшення штрафів за порушення техногенної та пожежної безпеки. Покарання для громадян можуть сягнути 1700 гривень, а для підприємців – 3400 гривень.
Джерело: 24 канал
За законопроєкт №4157 у першому читанні проголосували 317 народних депутатів. Крім того, 265 нардепів підтримали попередньо проєкт №3931.
До речі Пожежа у Харкові: Разумков доручив підготувати законопроєкти про пожежну безпеку
Наскільки збільшать штрафи за порушення пожежної безпеки
- Для громадян штрафи можуть зрости від 510 до 1700 гривень,
- для посадовців та ФОПів – від 850 до 3400 гривень.
- За "фальшивий" виклик рятувальників також хочуть збільшити покарання – від 3400 до 10200 гривень. Наразі штраф за це порушення не перевищував 119 гривень.
- За невиконання приписів чи розпоряджень щодо пожежної безпеки хочуть карати штрафами у розмірі від 1020 до 3400 гривень для громадян, а для підприємців – від 1700 до 8500 гривень.
Поки що законодавство передбачає відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки лише, якщо сталось займання та завдало шкоди.
Штрафи за перешкоджання перевіркам
Відповідно до проєкту №3931, за перешкоджання перевіркам щодо пожежної безпеки теж хочуть передбачити штрафи. Їх розмір пропонують встановити на рівні 17 – 34 тисячі гривень. За повторне перешкоджання штрафи можуть збільшити – 34 – 51 тисячі гривень.
Що цьому передувало
- Нововведення прийняли після трагедії у Харкові. 21 січня спалахнув харківський будинок престарілих.
- У ньому перебували 33 людини, 15 з них загинули на місці. Ще 11 – постраждали, але згодом ще один чоловік помер у лікарні.
- Виявилось, що пансіонат працював незаконно. Власника будинку, орендаря та його дружину, а також адміністратора взяли під варту.
- Спікер Ради Дмитро Разумков доручив підготувати до розгляду відповідні законопроєкти щодо пожежної безпеки.
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