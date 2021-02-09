Денис Малюська розповів, що упродовж 5 років ввели санкції проти 60 українських громадян та понад 260 українських компаній.

Таку заяву міністр юстиції України Денис Малюська зробив у відповідь на тезу, що до Тараса Козака в Україні нібито не застосовували санкції проти громадян.

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Більше як 60 громадян України опинилися під санкціями впродовж останніх 5 років,

– наголосив Малюська.

За словами посадовця, підставою для санкцій щодо Козака стала його участь у терористичній діяльності. Відповідні факти виявила Рада національної безпеки і оборони.

У всіх інших випадках запровадження санкцій рішення були закритими, їх не оприлюднювали.

Зверніть увагу! Малюська заявив, що підставою для запровадження санкцій є докази причетності певної людини до терористичної діяльності.

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Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу