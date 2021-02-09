Козак не перший: в Україні запровадили санкції проти десятків людей та сотень компаній
Денис Малюська розповів, що упродовж 5 років ввели санкції проти 60 українських громадян та понад 260 українських компаній.
Джерело:Ютуб AtlanticCouncil
Таку заяву міністр юстиції України Денис Малюська зробив у відповідь на тезу, що до Тараса Козака в Україні нібито не застосовували санкції проти громадян.
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Більше як 60 громадян України опинилися під санкціями впродовж останніх 5 років,
– наголосив Малюська.
За словами посадовця, підставою для санкцій щодо Козака стала його участь у терористичній діяльності. Відповідні факти виявила Рада національної безпеки і оборони.
У всіх інших випадках запровадження санкцій рішення були закритими, їх не оприлюднювали.
Санкції проти Козака: що відомо
- 2 лютого РНБО ввела санкції проти проросійського політика Тараса Козака.
- Того ж дня з ефіру зникли телеканали ZIK, 112 і Newsone.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що діятиме будь-якими доступними законними методами для нейтралізації схожих загроз.
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