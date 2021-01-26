В Україні при Укравтодорі 26 січня 2021 року запрацював Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення. Приводом для цього стало ймовірне погіршення погодніх умов.

Джерело: Укравтодор

Зокрема, у південних областях України прогнозують хуртовини та утворення снігового покриву до 20 сантиметрів. Такі погодні умови можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах.

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За даними пресслужби, Штаб Укравтодору запрацював на базі ситуаційного центру, де використовують сучасне обладнання та програмно-технічні рішення.

Для швидкого реагування на надзвичайні ситуації та отримання інформації про стан проїзду автошляхами, громадяни можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію.

Зверніть увагу! В Україну 27 січня прийде негода. За прогнозом синоптиків, через мокрий сніг та мінусові температури в деяких регіонах буде ожеледиця. Окрім цього, українцям варто готуватися й до шквального вітру та налипання мокрого снігу. Детальніше про це – читайте тут.

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Штаб працюватиме за участі представників Державного агентства автомобільних доріг, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, Держслужби з безпеки на транспорті та інших установ.