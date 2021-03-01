Криклій анонсував закупівлю нового громадського транспорту для 11 міст: список

Джерело:24 канал
Міністр інфрастуктури Владислав Криклій оголосив про закупівлю нового громадського транспорту для 11 міст України. Це вдасться зробити завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком.
За словами Криклія, таке оновлення сприятиме зручному пересуванню українців екологічним транспортом. Як він зазначив, усе відбуватиметься у рамках проєкту "Міський громадський транспорт України".
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Криклій також повідомив, що загалом зміни відбудуться у 20 українських містах, адже Міністерство інфраструктури паралельно починає втілювати 2 фазу проєкту "Міський громадський транспорт України ІІ".
Однак, як він зазначив, цього разу мовиться виключно про екологічний транспорт: трамваї, тролейбуси, рухомий склад метрополітену та електробуси.