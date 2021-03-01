Криклій анонсував закупівлю нового громадського транспорту для 11 міст: список

1 березня 2021 , 20:43
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Міністр інфрастуктури Владислав Криклій оголосив про закупівлю нового громадського транспорту для 11 міст України. Це вдасться зробити завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком.

За словами Криклія, таке оновлення сприятиме зручному пересуванню українців екологічним транспортом. Як він зазначив, усе відбуватиметься у рамках проєкту "Міський громадський транспорт України".

Читайте також Укрзалізниця починає індексацію: ціни на квитки зростатимуть на 2% щомісяця

У яких містах отримають транспорт

  • 9 дуобусів – Івано-Франківськ;
  • 26 електробусів і 20 автобусів – Запоріжжя;
  • 20 трамваїв, 100 автобусів та 1 кабіна фунікулера – Київ;
  • 29 тролейбусів – Луцьк;
  • 10 трамваїв і 100 автобусів – Львів;
  • 40 автобусів – Миколаїв;
  • 14 трамваїв – Одеса;
  • 19 тролейбусів – Суми;
  • 10 автобусів – Тернопіль;
  • 35 вагонів метро та 49 тролейбусів – Харків;
  • 40 тролейбусів – Чернігів.

До теми Сотня нових вагонів та зацікавлені іноземні інвестори: глобальні плани Укрзалізниці

Криклій також повідомив, що загалом зміни відбудуться у 20 українських містах, адже Міністерство інфраструктури паралельно починає втілювати 2 фазу проєкту "Міський громадський транспорт України ІІ".

Однак, як він зазначив, цього разу мовиться виключно про екологічний транспорт: трамваї, тролейбуси, рухомий склад метрополітену та електробуси.

Зверніть увагу! Міністерство інфраструктури розробило законопроєкт державної підтримки авіаційної галузі. Мовиться про виділення з державного бюджету на 2021 рік 500 мільйонів гривень.