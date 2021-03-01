Міністр інфрастуктури Владислав Криклій оголосив про закупівлю нового громадського транспорту для 11 міст України. Це вдасться зробити завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком.

За словами Криклія, таке оновлення сприятиме зручному пересуванню українців екологічним транспортом. Як він зазначив, усе відбуватиметься у рамках проєкту "Міський громадський транспорт України".

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У яких містах отримають транспорт

9 дуобусів – Івано-Франківськ;

26 електробусів і 20 автобусів – Запоріжжя;

20 трамваїв, 100 автобусів та 1 кабіна фунікулера – Київ;

29 тролейбусів – Луцьк;

10 трамваїв і 100 автобусів – Львів;

40 автобусів – Миколаїв;

14 трамваїв – Одеса;

19 тролейбусів – Суми;

10 автобусів – Тернопіль;

35 вагонів метро та 49 тролейбусів – Харків;

40 тролейбусів – Чернігів.

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Криклій також повідомив, що загалом зміни відбудуться у 20 українських містах, адже Міністерство інфраструктури паралельно починає втілювати 2 фазу проєкту "Міський громадський транспорт України ІІ".

Однак, як він зазначив, цього разу мовиться виключно про екологічний транспорт: трамваї, тролейбуси, рухомий склад метрополітену та електробуси.

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