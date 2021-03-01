Криклій анонсував закупівлю нового громадського транспорту для 11 міст: список
Міністр інфрастуктури Владислав Криклій оголосив про закупівлю нового громадського транспорту для 11 міст України. Це вдасться зробити завдяки співпраці з Європейським інвестиційним банком.
Джерело:24 канал
За словами Криклія, таке оновлення сприятиме зручному пересуванню українців екологічним транспортом. Як він зазначив, усе відбуватиметься у рамках проєкту "Міський громадський транспорт України".
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У яких містах отримають транспорт
- 9 дуобусів – Івано-Франківськ;
- 26 електробусів і 20 автобусів – Запоріжжя;
- 20 трамваїв, 100 автобусів та 1 кабіна фунікулера – Київ;
- 29 тролейбусів – Луцьк;
- 10 трамваїв і 100 автобусів – Львів;
- 40 автобусів – Миколаїв;
- 14 трамваїв – Одеса;
- 19 тролейбусів – Суми;
- 10 автобусів – Тернопіль;
- 35 вагонів метро та 49 тролейбусів – Харків;
- 40 тролейбусів – Чернігів.
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Криклій також повідомив, що загалом зміни відбудуться у 20 українських містах, адже Міністерство інфраструктури паралельно починає втілювати 2 фазу проєкту "Міський громадський транспорт України ІІ".
Однак, як він зазначив, цього разу мовиться виключно про екологічний транспорт: трамваї, тролейбуси, рухомий склад метрополітену та електробуси.
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