В Україні закінчився жорсткий карантин: чи були ефективні обмеження

Від 25 січня українці зможуть придбати дефіцитні товари – шкарпетки та лампочки. Також свою роботу розпочали спортивні зали та кінотеатри.
Джерело: 24 канал
Кафе та ресторани знову можуть приймати відвідувачів. Але чи був ефективним 17-денний карантин – дізнайтесь у матеріалі журналістів.
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Закладам громадського харчування на карантині точно було непереливки. Столичний ресторатор Дмитро Борисов розповів, що, аби не збанкрутіти, був вимушений звільнити більшість працівників. Водночас прибутки в період жорстких обмежень були мізерними.
Звичайно, важко, бо ми були фактично закриті. Те, що нам дозволили працювати на виніс – це в кращому випадку 5% від того об'єму продажів, які ми отримували у звичайному режимі. Тому цей карантин був виживанням,
– зазначив Борисов.
Водночас в Буковелі під час локдауну спостерігали багатокілометрові черги. Адже уряд дозволив працювати курортам та ресторанам у готелях. Ба більше під час новорічних свят серед натовпу у Буковелі помітили і президента Володимира Зеленського. Він охоче фотографувався з людьми – без дотримання соціальної дистанції.
Не менше українців обурили закриті полиці супермаркетів. Бо під час локдауну заборонили продавати товари, які не є предметами першої необхідності.
Максим Степанов / Фото пресслужби МОЗ
Утім міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, жорсткий карантин виправдав себе. Він зазначив, що завдяки обмеженням:
Зросла й кількість вільних ліжок в лікарнях по всій країні. Урядовці пояснили, що такі жорсткі обмеження можуть скасувати впровадження ще одного ймовірного локдауну навесні.
Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію і розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 тисяч, то сьогодні цифра становить 18 651 особа,
– відзначив очільник МОЗ Максим Степанов.
Водночас завдяки локдауну вдалося не допустити розповсюдження вірусу в регіонах, де інфікованих менше. Але, на думку лікарів, розслаблятися ще зарано. Адже лютий – пік сезонних інфекцій. На додачу з'явився британський штам коронавірусу, який значно небезпечніший.
Чи був дієвим карантин в Україні / Фото Getty Images
"Ми маємо розуміти, що зараз – період сезонних інфекцій. Також розповсюджуються нові варіанти вірусів", – розповіла епідеміологиня Наталія Виноград.
Та водночас 3-тижневий локдаун вдарив по економіці України. За даними опитування Європейської бізнес-асоціації, кожен п'ятий представник малого бізнесу в Україні був змушений відправити своїх працівників у неоплачувану відпустку.
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Приблизно десята частина підприємців скоротила зарплату своїх працівників і стільки ж вдалися до скорочення. А 9% підприємців сказали, що взагалі закриють бізнес.