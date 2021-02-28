В Україні заговорили про участь Байдена в "Кримській платформі"

Є вагомі підстави очікувати, що президент США Джо Байден візьме участь у "Кримській платформі". Перший саміт заходу відбудеться у Києві 23 серпня.

Байден може приїхати в Україну 23 серпня

Про те, що Байден може взяти участь в обговоренні деокупації Криму, заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв на заході у "Кримському домі".

До теми Зеленський дав старт роботі Кримської платформи

Політик розповів, що вчора президент Володимир Зеленський підписав указ про створення "Кримської платформи": "Ми покладаємо на це великі надії. Багато країн світу, зокрема країни Ради Європи, США, вже висловили згоду приєднатися".

Я точно не можу сказати, чи будуть вони представлені 23 серпня цього року на саміті, але є великі підстави сподіватися на те, що, зокрема і Джо Байден 23-го числа буде тут. Над цією темою ми будемо дуже ретельно працювати,

– заявив Джемілєв.

Він також зазначив, що вважає створення "Кримської платформи" істотним кроком на шляху до деокупації Криму.

За словами Джемілєва, питання окупованого Донбасу на базі Мінських угод обговорюють "певною мірою".

"Тему деокупації Криму Путін взагалі обговорювати не хоче. І нахабно заявляє, що це земля Росії, і те, що діється на окупованій території – це, мовляв, внутрішні справи Росії. Але з цим ні Україна, ні світова спільнота не може погодитися", – підкреслив Джемілєв.

Що відомо про "Кримську платформу"

Захід створений для обговорення питань щодо деокупації та реінтеграції Криму. Його ініціював Зеленський у вересні 2020 року.

Деякі країни ЄС заявили про готовність приєднатись до платформи. Серед них є Франція, Словаччина тощо.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що до обговорення запросять також Росію.

Офіційного підтвердження Байдена у тому, що він планує взяти участь у саміті "Кримської платформи" поки не було.