Ветеринари у 3 регіонах зафіксували випадки захворювання на африканську чуму свиней в Україні. Недугу виявили у Кіровоградській, Київській та Миколаївській областях.

Вірус виявили серед домашніх свиней. Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Важливо У Канаді виявили мумію древньої вовчиці: їй десятки тисяч років – захопливі фото

Коли та де виявили спалах недуги

10 грудня на території приватного акціонерного товариства "Завальський графітовий комбінат" у Кіровоградській області ветеринари виявили вірус у свиней.

на території приватного акціонерного товариства "Завальський графітовий комбінат" ветеринари виявили вірус у свиней. 17 грудня вірус у диких кабанів був виявлений в мисливському господарстві ТОВ "Оксамит сервіс" в Київській області.

вірус у диких кабанів був виявлений в мисливському господарстві ТОВ "Оксамит сервіс" ​Ще один випадок захворювання АЧС виявлено серед домашніх свиней в приватному секторі в селі Новопетрівське Миколаївської області.

З 2012 року в Україні зареєстрували 537 випадків захворювання АЧС. Згідно з повідомленням, фахівці Держпродспоживслужби в осередках захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Що відомо про африканську чуму свиней? Це контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами та механічно. Вакцини від захворювання наразі немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.

Зауважимо, що для людини вірус не несе небезпеки.