Україні заборонили екстрадувати американського добровольця Ленґа, якому загрожує страта

Джерело:"Радіо Свобода"
Європейський суд із прав людини заблокував екстрадицію громадянина США, ветерана війни на Донбасі Крейґа Ленґа. Заборона діятиме щонайменше до 20 квітня.
Про це йдеться у витязі з рішення ЄСПЛ. Адвокати Ленґа звернулися до європейської інституції одразу після того, як за результатами касаційного розгляду суд дозволив екстрадувати ветерана до США.
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Захисники просили міжнародну інстанцію заборонити Україні видачу американця.
Апеляційний суд переглянув своє ж рішення в тому порядку, в якому було 15 березня, ми одразу подали фінальну скаргу про застосування правила (ЄСПЛ – 24 канал) 39. Воно зобов'язує уряд не порушувати вимогу і не екстрадувати особу,
– заявив адвокат Дмитро Моргун.
За його словами, у період до 20 квітня український уряд та захисники Ленґа мають надати ЄСПЛ свої позиції щодо цієї справи.
Адвокат розповів, що уряд має подати своє пояснення ситуації до 30 березня. А після цього, до 14 квітня, захисники висловлять свою позицію. А з 14 по 20 квітня ЄСПЛ перегляне обидва пояснення та винесе додаткові рішення.
Гарантії зі сторони США, яких вимагає сторона захисту, полягають у тому, щоб Ленґа не засудили до довічного ув'язнення чи смертної кари.
Моргун уточнив, що спори щодо обох заяв Ленґа на статус біженця в Україні досі перебувають в касаційній палаті Верховного Суду.
"Ще одна скарга на рішення від 11 лютого, яке стало нібито підставою як нововиявлена обставина до перегляду, також оскаржується нами в першій інстанції", – додав він.
До слова, запобіжний захід щодо Ленґа у вигляді особистого зобов'язання, накладений Вінницьким міським судом, діятиме до 2 квітня.
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Дані "Радіо Свободи"