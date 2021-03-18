Європейський суд із прав людини заблокував екстрадицію громадянина США, ветерана війни на Донбасі Крейґа Ленґа. Заборона діятиме щонайменше до 20 квітня.

Про це йдеться у витязі з рішення ЄСПЛ. Адвокати Ленґа звернулися до європейської інституції одразу після того, як за результатами касаційного розгляду суд дозволив екстрадувати ветерана до США.

Раніше Суд дозволив екстрадувати до США американця Ленга, який воював на Донбасі

Україні заборонили екстрадувати американця Ленґа

Захисники просили міжнародну інстанцію заборонити Україні видачу американця.

Апеляційний суд переглянув своє ж рішення в тому порядку, в якому було 15 березня, ми одразу подали фінальну скаргу про застосування правила (ЄСПЛ – 24 канал) 39. Воно зобов'язує уряд не порушувати вимогу і не екстрадувати особу,

– заявив адвокат Дмитро Моргун.

За його словами, у період до 20 квітня український уряд та захисники Ленґа мають надати ЄСПЛ свої позиції щодо цієї справи.

Який алгоритм дій

Адвокат розповів, що уряд має подати своє пояснення ситуації до 30 березня. А після цього, до 14 квітня, захисники висловлять свою позицію. А з 14 по 20 квітня ЄСПЛ перегляне обидва пояснення та винесе додаткові рішення.

Рішення ЄСПЛ може полягати

у повній відмові на скаргу адвокатів, що означатиме розблокування екстрадиції;

у продовженні застосування правила 39 (про проміжні заходи);

забороні екстрадиції та подальшому розгляді аплікаційних скарг з наданням висновків.

Гарантії зі сторони США, яких вимагає сторона захисту, полягають у тому, щоб Ленґа не засудили до довічного ув'язнення чи смертної кари.

Спори щодо статусу біженця

Моргун уточнив, що спори щодо обох заяв Ленґа на статус біженця в Україні досі перебувають в касаційній палаті Верховного Суду.

"Ще одна скарга на рішення від 11 лютого, яке стало нібито підставою як нововиявлена обставина до перегляду, також оскаржується нами в першій інстанції", – додав він.

До слова, запобіжний захід щодо Ленґа у вигляді особистого зобов'язання, накладений Вінницьким міським судом, діятиме до 2 квітня.

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Що відомо про Ленґа та його справу

Ленґ – колишній американський військовий . Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015, понад рік воював на Донбасі разом із добровольцями "Правого сектора".

. Брав участь у бойових діях в Іраку й Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015, понад рік разом із добровольцями "Правого сектора". У 2016 році він підписав контракт зі Збройними силами України й отримав український військовий квиток. Кілька місяців служив на передовій в районі Світлодарської дуги.

й отримав український військовий квиток. Кілька місяців служив на передовій в районі Світлодарської дуги. 15 березня Київський апеляційний суд у касаційній інстанції дозволив екстрадицію американця Крейґа Ленґа. У США йому загрожує смертна кара, адже чоловіка підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

Крейґа Ленґа. У США йому підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення. Печерський районний суд Києва 18 березня переніс засідання з розгляду клопотання про арешт ветерана бойових дій на Донбасі Крейґа Ленґа на 22 квітня. Це сталося через те, що суд отримав матеріали з Європейського суду з прав людини щодо цієї справи.

Дані "Радіо Свободи"