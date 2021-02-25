В Україні заблокують понад 400 російських сайтів

Голосіївський районний суд Києва постановив заблокувати 426 сайтів. Серед них – більшість російських ЗМІ, але є й українські.
Так, суд наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, що виникають у користувачів мережі при використанні цих сайтів.
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Заблокувати планують From-ua, LiveJournal, російський РБК, Novostiua.org, "Захід медіа", Infopressa, GitHub Gist, Cryptowik, TGStat тощо.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров виступив проти блокування сайту GitHub Gist. До слова, це один з найбільших сервісів для розробки програмного забезпечення.
Ми не дамо і не буде заблокований GitHub Gist,
– наголосив Федоров.
Також він запевнив, що невдовзі щодо цього оприлюднять офіційну заяву МВС, Мінцифри та Мінкульту.
Рішення прийняли через ознаки правопорушення. Зазначили, що мовиться про шахрайство або незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Постанову суду слід виконати негайно. Щоправда, протягом 5 днів її можуть оскаржити у Київському апеляційному суді.