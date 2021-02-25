В Україні заблокують понад 400 російських сайтів

25 лютого 2021 , 13:29
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Джерело:

Нацкомісія з держрегулювання у сфері зв'язку

Голосіївський районний суд Києва постановив заблокувати 426 сайтів. Серед них – більшість російських ЗМІ, але є й українські.

Так, суд наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, що виникають у користувачів мережі при використанні цих сайтів.

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Які сайти заблокують

Заблокувати планують From-ua, LiveJournal, російський РБК, Novostiua.org, "Захід медіа", Infopressa, GitHub Gist, Cryptowik, TGStat тощо.

В уряді – проти блокування GitHub Gist

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров виступив проти блокування сайту GitHub Gist. До слова, це один з найбільших сервісів для розробки програмного забезпечення.

Ми не дамо і не буде заблокований GitHub Gist,
– наголосив Федоров.

Також він запевнив, що невдовзі щодо цього оприлюднять офіційну заяву МВС, Мінцифри та Мінкульту.

За що заблокують сайти

Рішення прийняли через ознаки правопорушення. Зазначили, що мовиться про шахрайство або незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Постанову суду слід виконати негайно. Щоправда, протягом 5 днів її можуть оскаржити у Київському апеляційному суді.

Що цьому передувало