В Україні заблокують понад 400 російських сайтів

Голосіївський районний суд Києва постановив заблокувати 426 сайтів. Серед них – більшість російських ЗМІ, але є й українські.

Так, суд наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, що виникають у користувачів мережі при використанні цих сайтів.

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