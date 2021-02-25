В Україні заблокують понад 400 російських сайтів
Голосіївський районний суд Києва постановив заблокувати 426 сайтів. Серед них – більшість російських ЗМІ, але є й українські.
Так, суд наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, що виникають у користувачів мережі при використанні цих сайтів.
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Які сайти заблокують
Заблокувати планують From-ua, LiveJournal, російський РБК, Novostiua.org, "Захід медіа", Infopressa, GitHub Gist, Cryptowik, TGStat тощо.
В уряді – проти блокування GitHub Gist
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров виступив проти блокування сайту GitHub Gist. До слова, це один з найбільших сервісів для розробки програмного забезпечення.
Ми не дамо і не буде заблокований GitHub Gist,
– наголосив Федоров.
Також він запевнив, що невдовзі щодо цього оприлюднять офіційну заяву МВС, Мінцифри та Мінкульту.
За що заблокують сайти
Рішення прийняли через ознаки правопорушення. Зазначили, що мовиться про шахрайство або незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Постанову суду слід виконати негайно. Щоправда, протягом 5 днів її можуть оскаржити у Київському апеляційному суді.
Що цьому передувало
- Варто зауважити, що напередодні Київський районний суд Харкова заблокував доступ до телеграм-каналів, які підозрюють у зв'язках зі спецслужбами Росії. Зокрема, "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница".
- Раніше СБУ викрила масштабну агентурну мережу, яка залучала українців до дестабілізації ситуацію в країні через телеграм-канали.
- Затримали навіть двох фігурантів справи, їм повідомили про підозру у державній зраді.
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