В Україні з грудня 2019 року по грудень 2020 року подорожчали пиво, горілка та сигарети вітчизняного виробництва. Натомість столове вино подешевшало.

Щоправда, ціна на цей алкогольний напій зменшилася несуттєво. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Читайте також В Україні у грудні 2020 року зросли споживчі ціни: що подорожчало найбільше

Як змінилися ціни на алкоголь

За рік пиво вітчизняного виробництва піднялось у ціні в середньому на 1,7% – до 17,49 гривні за 0,5 літра;

горілка подорожчала на 0,4% – до 92,65 гривні за 0,5 літра;

столові вина подешевшали на 0,1% – до 66,25 гривні за 0,75 літра.

Що відомо про ціни на тютюн

Тютюнові вироби суттєво подорожчали. Зокрема, у грудні 2020 року сигарети з фільтром вітчизняних марок продавалися по 43,26 гривні за пачку. Це на 21,2% дорожче, ніж роком раніше.

Сигарети без фільтра подорожчали на 23,9% – по 38,73 гривні за пачку.

Зверніть увагу! Кабмін обмежив продаж деяких товарів на час локдауну, який стартував в Україні 8 січня. Однак заборона уряду не торкнулася продажу тютюну. Де в Україні можна купити сигарети під час посиленого карантину – читайте за посиланням.