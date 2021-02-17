В Україні виникла загроза зупинки оборонних закупівель і співпраці з НАТО, – ексміністр

Від початку 2021 року в Україні ще не ухвалили жодного підзаконного акту до закону "Про оборонні закупівлі". Це фактично унеможливлює розширення співпраці з НАТО.

Такі міркування висловив голова правління Центру оборонних стратегій і колишній міністр оборони України (з 29 серпня 2019 по 4 березня 2020) Андрій Загороднюк.

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Загороднюк заявив про "саботаж реформи" оборонних закупівель

За словами колишнього очільника Міноборони, український уряд у 2021 році "не забезпечив розробку та прийняття жодного підзаконного нормативного акту на реалізацію положень закону "Про оборонні закупівлі".

Закон, розроблений для наближення України до НАТО, так і висить – без можливості застосування. Це все, що треба знати про відкритий саботаж реформи,

– сказав Загороднюк.

І це при тому, що реалізація цього закону – одна з ключових вимог надання Україні військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Тож така ситуація "унеможливлює поглиблення відносин із НАТО".

Оборонним закупівлям загрожує "повний параліч"

У Центрі оборонних стратегій нагадали, що президент України у своєму указі встановив термін, до якого Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (його очолює Олег Уруський) мало розробити та прийняти такі підзаконні акти – до 15 лютого. Але надані документи викликали чимало зауважень і в інших міністерств, і в експертів, і в депутатів.

Закон "Про оборонні закупівлі" визначає, що у процесі реформування перехідний період завершується 31 березня. Якщо до того часу не буде необхідної нормативно-правової бази, то станеться "повний параліч оборонних закупівель".

Тим часом МОЗ звинувачує "Медзакупівлі" у зриві закупівель на мільярд гривень