В Україні є ризик сходження лавин та підйом рівня води у річках: де чекати небезпеку

27 лютого 2021 , 14:16
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Джерело:

ДСНС

Рятувальники оголосили значну сніголавинну небезпеку одразу у 3 областях України. Крім того, у річках протягом 27 – 28 лютого очікується підйом рівнів води. Це може призвести до підтоплення.

Лавинна небезпека

У ДСНС зауважили, що причиною значної сніголавинної небезпеки є відлига, яка прийшла в Україну.

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Тому сходження лавин можливе протягом 27 – 28 лютого:

  • у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської області;
  • у середньогір'ї Львівської області.

Раніше у ДСНС через сніголавинну небезпеку людей просили утриматися від походів у гори. Тих, хто все-таки вирішить підкорювати схили Карпат, закликають дотримуватися правил безпеки:

  • зареєструватися у найближчому підрозділі рятувальної служби,
  • підготуватися до походу, взявши з собою теплі речі й альпіністське спорядження,
  • йти у похід лише в супроводі досвідчених туристів,
  • припинити подорож за несприятливої погоди.

Підняття рівня води у річках

Також рятувальники попередили, що у річках басейну Західного Бугу та Дністра 27 – 28 лютого очікується підйом рівнів води.

  • Так, на ділянці Дністра Галич – Заліщики вода підніметься на 1 – 1,5 метра, і це не матиме негативних наслідків.
  • На річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) рятувальники очікують підйом води на 0,3 – 1,3 метра, на річці Вишня біля села Твіржа (басейн Сяну) – на 1,5 – 2 метри. Місцями можливий вихід на заплаву (рівень небезпеки жовтий).