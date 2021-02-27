В Україні є ризик сходження лавин та підйом рівня води у річках: де чекати небезпеку

Джерело:ДСНС
Рятувальники оголосили значну сніголавинну небезпеку одразу у 3 областях України. Крім того, у річках протягом 27 – 28 лютого очікується підйом рівнів води. Це може призвести до підтоплення.
У ДСНС зауважили, що причиною значної сніголавинної небезпеки є відлига, яка прийшла в Україну.
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Тому сходження лавин можливе протягом 27 – 28 лютого:
Раніше у ДСНС через сніголавинну небезпеку людей просили утриматися від походів у гори. Тих, хто все-таки вирішить підкорювати схили Карпат, закликають дотримуватися правил безпеки:
Також рятувальники попередили, що у річках басейну Західного Бугу та Дністра 27 – 28 лютого очікується підйом рівнів води.