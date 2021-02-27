В Україні є ризик сходження лавин та підйом рівня води у річках: де чекати небезпеку
Рятувальники оголосили значну сніголавинну небезпеку одразу у 3 областях України. Крім того, у річках протягом 27 – 28 лютого очікується підйом рівнів води. Це може призвести до підтоплення.
Джерело:ДСНС
Лавинна небезпека
У ДСНС зауважили, що причиною значної сніголавинної небезпеки є відлига, яка прийшла в Україну.
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Тому сходження лавин можливе протягом 27 – 28 лютого:
- у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської області;
- у середньогір'ї Львівської області.
Раніше у ДСНС через сніголавинну небезпеку людей просили утриматися від походів у гори. Тих, хто все-таки вирішить підкорювати схили Карпат, закликають дотримуватися правил безпеки:
- зареєструватися у найближчому підрозділі рятувальної служби,
- підготуватися до походу, взявши з собою теплі речі й альпіністське спорядження,
- йти у похід лише в супроводі досвідчених туристів,
- припинити подорож за несприятливої погоди.
Підняття рівня води у річках
- Так, на ділянці Дністра Галич – Заліщики вода підніметься на 1 – 1,5 метра, і це не матиме негативних наслідків.
- На річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) рятувальники очікують підйом води на 0,3 – 1,3 метра, на річці Вишня біля села Твіржа (басейн Сяну) – на 1,5 – 2 метри. Місцями можливий вихід на заплаву (рівень небезпеки жовтий).
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