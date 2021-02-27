Рятувальники оголосили значну сніголавинну небезпеку одразу у 3 областях України. Крім того, у річках протягом 27 – 28 лютого очікується підйом рівнів води. Це може призвести до підтоплення.

Лавинна небезпека

У ДСНС зауважили, що причиною значної сніголавинної небезпеки є відлига, яка прийшла в Україну.

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Тому сходження лавин можливе протягом 27 – 28 лютого:

у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської області;

у середньогір'ї Львівської області.

Раніше у ДСНС через сніголавинну небезпеку людей просили утриматися від походів у гори. Тих, хто все-таки вирішить підкорювати схили Карпат, закликають дотримуватися правил безпеки:

зареєструватися у найближчому підрозділі рятувальної служби,

підготуватися до походу, взявши з собою теплі речі й альпіністське спорядження,

йти у похід лише в супроводі досвідчених туристів,

припинити подорож за несприятливої погоди.

Підняття рівня води у річках

Також рятувальники попередили, що у річках басейну Західного Бугу та Дністра 27 – 28 лютого очікується підйом рівнів води.