В Україні 16 січня відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту, яких згодом назвали кіборгами. Бої за ДАП тривали 242 дні – з 26 травня 2014-го по 22 січня 2015 року. Окрім військовослужбовців, оборону також тримали волонтери та медики.

Коротко про бої за Донецький аеропорт

Донецький аеропорт був стратегічно важливим пунктом у війні на Донбасі. Тому його так хотіли захопити бойовики. Натомість захисники України дали їм гідну відсіч. Про це повідомляє 24 канал.

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Перші бої тут почалися 26 травня 2014 року. Тоді проросійські найманці та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту на той час ще мирного Донецька. Але того ж дня українські силовики, завдяки скоординованим діям українських Повітряних сил та високомобільних десантних військ, завдали удару у відповідь. І у підсумку встановили контроль над Донецьким летовищем.

Пізніше відбулися повна дестабілізація Донецька та початок окупацію Донбасу. Але бої за ДАП все ще тривали. Водночас, попри нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом, українські воїни не здавали позицій і, навіть під шквальним вогнем, тримали оборону.

Найзапекліші та найкривавіші бої припали на січень 2015 року. Тоді бойовики, підкріплені кадровими російськими військовими, бомбили будівлю та інфраструктуру летовища. Зрештою 13 числа в результаті постійних масованих танкових і артобстрілів з боку бойовиків завалилася диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту.

Десь з 10 січня зрозуміли, що це вже не "сєпари", а спеціально підготовлені люди. Зовсім інший натиск був, діяли грамотно, як штурмові групи. Приблизно 14 січня почули, що вони вже у підвалах. Взаємодії були вже на такому рівні, що вони чули нас, а ми — їх. Інформаційна війна між собою теж відбувалася. У підвалах, було більше кавказького народу, на поверхах говір був іншим,

– пригадував у коментарі 24 каналу захисник аеропорту Євген Ковтун

Далі бої точилися за поверхи нового терміналу. 18 – 20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролювали бойовики. Останні, скориставшись перемир'ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі та підірвали їх, перетворивши на руїни.



Руїни Донецького аеропорту у 2015 році / Фото взято з соцмереж

У ці дні, в результаті підриву терміналу, загинули 58 захисників-"кіборгів". Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули майже 100 військових. І ще приблизно 440 бійців зазнали поранень.

Утім, бої тривали аж до моменту, коли останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал. Сталося це 22 січня після того, як військове керівництво України ухвалило рішення відвести українських бійців.

Залишалося десь 17 – 18 людей. Серед них були і тяжко поранені, і ті, хто вирішили з ними лишитися. Оборонятися було нічим. Практично всі боєприпаси лишилися під завалами. В кого був на руках автомат, декілька ножів і все,

– розповідав про останні дні захисту аеропорту інший "кіборг" Павло Кочубей.

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Чому українських бійців назвали кіборгами

Як не дивно, але назва "кіборги" походить від бойовиків. Тим не вірилося, що у таких нелюдських умовах і стільки часу може вистояти звичайна людина. Тому казали, що це роботи проти них воювали.

Згодом це перехопили й патріотично налаштовані українці. Щоправда, значення слова "кіборги" дещо змінилося, але в позитивний бік. Українських воїнів так нарекли за стійкість, безстрашність і непереможність. Водночас форпост українських кіборгів став символом української мужності, оплотом українського духу.

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Всеукраїнський день пам'яті захисників Донецького аеропорту: історія дати

Цей день було встановлено за ініціативи захисників аеропорту. 16 січня у багатьох українських містах вшановують пам'ять усіх загиблих воїнів.

У різний час в аеропорту та прилеглому селищі Піски воювали:

спецпризначенці 3-го окремого полку,

бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних, 93-ї окремої механізованої бригад, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів,

бійці полку "Дніпро-1",

вояки Добровольчого українського корпусу (ДУК).

Багатьох із них було відзначено державними нагородами, деяких – посмертно.

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