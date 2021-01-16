Міноборони розробило бронежилет, для перевірки якості якого використовували стандарти армії США. Захисний одяг призначений для виконання повсякденних бойових завдань Сухопутних військ.

У Міністерстві оборони України розробили власну технічну специфікацію "бронежилет модульний". Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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До цього ЗСУ та військові формування в Україні закупівлю бронежилетів здійснювали за комерційними технічними умовами. Тепер такі вимоги вперше встановило оборонне відомство,

– розповів міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, у технічній специфікації застосували вимоги державних та військових стандартів.

Коли військові зможуть використовувати бронежилети

Таран наголосив, що у 2021 році проведуть закупівлі бронежилетів для потреб Збройних сил.

Крім того, він додав, що для спецпризначенців та десантників розроблять полегшену модель.

Що відомо про новий бронежилет "Бронежилет модульний" зберігає балістичні властивості після замочування на 24 години у морській воді. Крім того, до захисного одягу встановили жорсткіші вимоги пакування м'яких елементів, які "тримають" осколок. Зокрема, вони мають бути вкладені у захисні пакети, що забезпечують вогне- і водотривкість. Раніше такого в Українських бронежилетах не було.

Міноборони розробило бронежилет за стандартами НАТО / Фото Міністерства оборони