В Україні вперше провели скринінг річок: які небезпечні речовини вдалося знайти

Джерело:"Укрінформ"
У 2020 році Держагентство водних ресурсів України вперше провело велике дослідження якості води в українських річках. Скринінг дозволив відстежити понад 65 тисяч різноманітних сполук. Однак не всі речовини, які виявили в українських річках, є безпечними.
Звіт про діяльність Державного агентства водних ресурсів у 2020 році представив директор відомства Валентин Шліхта.
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Скринінг провели у басейнах Дону, Дністра та Дніпра. Дослідження дозволило виявити низку забруднювачів, зокрема пестициди, промислові хімікати, стимулятори та навіть наркотичні препарати.
Вперше в Україні було провели скринінг забруднюючих речовин. На жаль, в Україні немає (технічних – 24 канал) можливостей виконання скринінгу, а тому відібрані проби були надіслані в найближчу лабораторію Європи,
– сказав Шліхта.
Він зазначив, що скринінг дозволив визначити специфічні показники для кожного річкового басейну, які будуть доповнювати план моніторингу пріоритетних показників.
Екологічна оцінка річок України / Фото Держагентства водних ресурсів