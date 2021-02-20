У 2020 році Держагентство водних ресурсів України вперше провело велике дослідження якості води в українських річках. Скринінг дозволив відстежити понад 65 тисяч різноманітних сполук. Однак не всі речовини, які виявили в українських річках, є безпечними.

Звіт про діяльність Державного агентства водних ресурсів у 2020 році представив директор відомства Валентин Шліхта.

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Результати дослідження українських річок

Скринінг провели у басейнах Дону, Дністра та Дніпра. Дослідження дозволило виявити низку забруднювачів, зокрема пестициди, промислові хімікати, стимулятори та навіть наркотичні препарати.

Вперше в Україні було провели скринінг забруднюючих речовин. На жаль, в Україні немає (технічних – 24 канал) можливостей виконання скринінгу, а тому відібрані проби були надіслані в найближчу лабораторію Європи,

– сказав Шліхта.

Він зазначив, що скринінг дозволив визначити специфічні показники для кожного річкового басейну, які будуть доповнювати план моніторингу пріоритетних показників.

Чим можуть бути небезпечні пестициди? Пестициди – це хімічна речовина, яка широко використовується у сільському господарстві для захисту рослин і сільськогосподарських продуктів, а також боротьби з переносниками небезпечних захворювань. Небезпека пестицидів полягає у тому, що вони здатні накопичуватися в ґрунті та корисних рослинах, а після цього потрапляти в організм людини з їжею.



Дані: Пестициди – це хімічна речовина, яка широко використовується у сільському господарстві для захисту рослин і сільськогосподарських продуктів, а також боротьби з переносниками небезпечних захворювань. Небезпека пестицидів полягає у тому, що вони здатні накопичуватися в ґрунті та корисних рослинах, а після цього потрапляти в організм людини з їжею.Дані: Wikipedia



Екологічна оцінка річок України / Фото Держагентства водних ресурсів