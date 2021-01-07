Буде за планом: в Україні вирішили не скасовувати локдаун
Локдаун в Україні не будуть переносити та скасовувати. Він відбудеться, як і планували раніше, з 8 по 24 січня. Відповідне рішення підтвердили на нараді з президентом Володимиром Зеленським.
Посилення карантину в Україні почне діяти з 8 січня. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела на Банковій.
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Цю інформацію підтвердив і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, що жорсткий карантин переносити не будуть.
Як я і говорив раніше, у нас нічого не змінюється, жорсткий карантин з 8 по 24 січня включно,
– сказав він.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що посилення карантину в Україні можуть переглянути. Про це заговорили після зменшення кількості нових хворих на коронавірус.
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