В Україні виписали перший штраф за образу в інтернеті. Зокрема Мукачівський міський районний суд визнав винним місцевого жителя. Він у соціальній мережі обзивав потерпілу нецензурними словами.

Також чоловік погрожував їй розправою. Відповідне рішення опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень.

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На чоловіка склали адмінпротокол

Жінка, яку образили в інтернеті у відповідь написала заяву в суд. Після цього місцева поліція склала адмінпротокол за статтею 173 про дрібне хуліганство.



Чоловікові виписали адмінпротокол / Єдиний реєстр судових рішень

Що загрожує чоловікові

Обвинувачений визнав свою провину. Суд наклав на нього мінімальний штраф, який становить 51 гривню. Також він повинен заплатити 454 гривень судових витрат.

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До речі! Наприкінці лютого у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає введення штрафів за образу правоохоронців під час виконання службових обов'язків. Згідно з ним, особі загрожує від 340 до 680 гривень або громадські роботи.