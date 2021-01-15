Оце замело: в Україні випало до 35 сантиметрів снігу
В Україні 15 січня продовжує сніжити. На перевалах заметіль триває уже декілька днів. Там випало до 35 сантиметрів снігу.
Середня температура повітря становить -3...-8 градусів. Про це інформує пресслужба Укравтодору.
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У яких областях досі сніжить
На більшості територій України тривають земетілі. Однак ситуація стабілізується
Ще сніжить у таких областях:
- У Житомирській області;
- у Київській області;
- у Чернігівській області;
- у Рівненській області;
- у Закарпатській області;
- в Івано-Франківській області;
- у Хмельницькій області;
- у Тернопільській області;
- у Вінницькій області;
- у Чернівецькій області;
- у Черкаській області.
Що ще кажуть в Укравтодорі
- У низці областей дороги вкриті снігом.
- Там, де ділянки вже вдалося розчистити, дорожнє покриття все одно ще не встигло висохнути.
- У Дніпропетровській та Миколаївській областях на дорогах – ожеледиця.
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